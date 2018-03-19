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Российская модель спаслась от убийцы через окно
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Российская модель спаслась от убийцы через окно 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Instagram
Российская модель Екатерина Стецюк была вынуждена выпрыгнуть из окна шестого этажа, чтобы спастись от убийцы, сообщает «Комсомольская правда».
По словам матери Стецюк, инцидент произошел в Дубае, куда девушка поехала работать по контракту, а сама она знает о произошедшем лишь со слов дочери. Также она сообщила об опасениях в связи с разговорами на эту тему и призвала не делать «преждевременных выводов» о произошедшем, чтобы «не навредить» Екатерине.
«Там другие законы, поэтому мы переживаем за дальнейшее развитие событий», — заявила она.
Как сообщает издание, в Дубае уроженка Иркутска Стецюк стала объектом любовного интереса для некого иностранца. Получив от девушки отказ, он набросился на нее и попытался убить.
Спасаясь, Стецюк выпрыгнула из окна шестого этажа, выжила, но получила серьезную травму позвоночника. Злоумышленник был задержан.
В настоящее время Екатерина Стецюк находится в местной больнице, где ей были проведены две операции.
 Ещё 6 источников 
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