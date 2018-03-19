Российская модель спаслась от убийцы через окно

Российская модель Екатерина Стецюк была вынуждена выпрыгнуть из окна шестого этажа, чтобы спастись от убийцы, сообщает « Комсомольская правда ».

По словам матери Стецюк, инцидент произошел в Дубае , куда девушка поехала работать по контракту, а сама она знает о произошедшем лишь со слов дочери. Также она сообщила об опасениях в связи с разговорами на эту тему и призвала не делать «преждевременных выводов» о произошедшем, чтобы «не навредить» Екатерине.

«Там другие законы, поэтому мы переживаем за дальнейшее развитие событий», — заявила она.

Как сообщает издание, в Дубае уроженка Иркутска Стецюк стала объектом любовного интереса для некого иностранца. Получив от девушки отказ, он набросился на нее и попытался убить.

Спасаясь, Стецюк выпрыгнула из окна шестого этажа, выжила, но получила серьезную травму позвоночника. Злоумышленник был задержан.

В настоящее время Екатерина Стецюк находится в местной больнице, где ей были проведены две операции.