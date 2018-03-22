Отца Захарченко перевели под домашний арест

Отца полковника Захарченко перевели под домашний арест

Отмечается, что Басманный суд разрешил ему совершать две прогулки, но запретил контактировать с соучастниками преступления, делать телефонные звонки и пользоваться интернетом. Под домашним арестом обвиняемый останется до 30 марта.

Ранее сообщалось, что в СК запретили общаться с прессой адвокату полковника Захарченко.