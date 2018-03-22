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Отца Захарченко перевели под домашний арест
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Отца полковника Захарченко перевели под домашний арест 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Отца полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктора, обвиняемого в растрате банковских средств, перевели под домашний арест, передает РИА "Новости".
"Ходатайство следователя удовлетворить, изменить меру пресечения в отношении обвиняемого Захарченко", — заявила судья Наталия Дударь.
Отмечается, что Басманный суд разрешил ему совершать две прогулки, но запретил контактировать с соучастниками преступления, делать телефонные звонки и пользоваться интернетом. Под домашним арестом обвиняемый останется до 30 марта.
Ранее сообщалось, что в СК запретили общаться с прессой адвокату полковника Захарченко.
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