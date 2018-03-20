Названа причина ЧП на заводе в Таганроге

Стала известна причина ЧП с таллием на заводе в Таганроге

Массовое отравление таллием на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Г. М. Бериева стало следствием бытового конфликта, предприятие стало местом совершения преступления, сообщил журналистам представитель пресс-службы предприятия.

"Произошедшее на предприятии чрезвычайное событие, по всей видимости, имело в основе бытовой конфликт. Предприятие, к сожалению, оказалось местом, где злоумышленник совершил преступление", — пояснили в пресс-службе. Обращения в больницы от сотрудников авиазавода с разными жалобами начали поступать с ноября 2017 года. Отравление именно таллием у работников было выявлено в январе 2018 года. При этом, по словам главного врача городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрия Сафонова , отсрочки в получении специализированной медпомощи ни у кого из пациентов не произошло. По словам главы Таганрога Андрея Лисицкого, факт отравления зафиксирован у 27 сотрудников. На авиазаводе взяты пробы воздуха, почвы и воды. Источник отравления пока не выявлен.

"В среднем объем компенсаций каждому сотруднику только на приобретение необходимых медикаментов на текущий момент находится в диапазоне 20-50 тысяч рублей. Кроме того, предприятие в текущем режиме компенсирует расходы на проезд и проживание, связанные с реабилитацией сотрудников. Объем компенсированных со стороны предприятия расходов в точности соответствует тому, что запрошено сотрудниками и подтверждено соответствующими документами. Всем пострадавшим сотрудникам предприятие выплачивает пособие по больничным листам в размере 100% среднего заработка", — подчеркнули в пресс-службе предприятия. Как рассказали ранее РИА Новости в ТАНТК, на территории комплекса ужесточили контроль за питьевой водой, которая добывается из собственной скважины. При этом главный государственный санитарный врач по Таганрогу , Неклиновскому, Матвеево-Курганскому и Куйбышевскому районам Сергей Мусиенко заявил журналистам, что по результатам экспертизы нельзя сказать, что сама вода, оборудование для ее очистки или емкости, в которых она доставлялась до сотрудников, стали источниками заражения. Полиция возбудила дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Пострадавшие сотрудники завода заявили РИА Новости, что после отравления таллием у них наблюдаются ухудшение зрения, выпадение волос, тремор рук, изменения цвета лица, сильные боли. У некоторых произошло онемение нижних конечностей, и они не могут самостоятельно передвигаться. По информации завода и регионального управления Роспотребнадзора, таллий не используется в производстве на территории ТАНТК имени Бериева. Лисицкий позже уточнил, что с таллием не работает ни одно из предприятий Таганрога.