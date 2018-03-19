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Житель Ленобласти убил соседа из-за громкой музыки
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Жителя Ленобласти подозревают в убийстве соседа из-за громкой музыки 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Жителя города Кингисеппа Ленинградской области задержали по подозрению в убийстве соседа по общежитию из-за замечания о громкой музыке, сообщает региональное СУСК РФ.
"По версии следствия, в ночь на 18 марта в холле одного из блоков общежития между двумя соседями произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область живота и тела своего оппонента. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. По предварительным данным, мотивом совершенного преступления послужило замечание, сделанное потерпевшим, о чрезмерной громкости музыки, доносившейся из комнаты подозреваемого", — говорится в сообщении.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия следователем был изъят нож. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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