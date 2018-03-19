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При ДТП в Самарской области погибли два человека
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При столкновении электрички и легковой машины в Самарской области погибли два человека 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Два человека погибли в результате столкновения электропоезда и легкового автомобиля в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В Волжском районе на перегоне Курумоч — Мастрюково Куйбышевской железной дороги столкнулись пригородный электропоезд и легковой автомобиль", — сказал источник.
Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. "В результате погибли два человека", — сообщили в экстренных службах.
По предварительной информации, повреждений дорожного полотна и задержек в движении поездов нет.
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