При ДТП в Самарской области погибли два человека

Два человека погибли в результате столкновения электропоезда и легкового автомобиля в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В Волжском районе на перегоне Курумоч — Мастрюково Куйбышевской железной дороги столкнулись пригородный электропоезд и легковой автомобиль", — сказал источник.
Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. "В результате погибли два человека", — сообщили в экстренных службах.
По предварительной информации, повреждений дорожного полотна и задержек в движении поездов нет.