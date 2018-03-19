При ДТП в Самарской области погибли два человека

При столкновении электрички и легковой машины в Самарской области погибли два человека

"В Волжском районе на перегоне Курумоч — Мастрюково Куйбышевской железной дороги столкнулись пригородный электропоезд и легковой автомобиль", — сказал источник. Два человека погибли в результате столкновения электропоезда и легкового автомобиля в Самарской области . Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. "В результате погибли два человека", — сообщили в экстренных службах. По предварительной информации, повреждений дорожного полотна и задержек в движении поездов нет.