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Слишком высокая фура разнесла надземный переход
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Слишком высокая фура разнесла надземный переход 

Рамблер 5 часов назад
Видеорегистратор, принадлежащий автовладельцу из Массачусетса (США), зафиксировал происшествие на дороге. Фура с толстым слоем снега на крыше повредила надземный пешеходный переход. Грузовик, который в обычное время свободно проехал бы под переходом, задел мягкое покрытие. Водитель ничего не заметил и проследовал по дороге далее. Снег был достаточно мягким и не вызвал более серьёзных повреждений, снесённый брезент упал на легковую машину, в которой находился регистратор. Водитель, к счастью, успел быстро среагировать и не стал причиной массовой аварии на шоссе.
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