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Пассажир напал на охранника московского метро
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Пассажир напал на охранника московского метро 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Вечером 18 марта пассажир Московского метрополитена напал на охранника у турникетов и ранил его ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным «112», инцидент произошел на станции «Пролетарская». Охранник попросил пассажира показать содержимое рюкзака, после чего тот начал кидаться на него с кулаками и в итоге ударил ножом в шею.
В каком состоянии сейчас находится сотрудник метрополитена, не уточняется.
Telegram-канал опубликовал видеозапись с камеры наблюдения, которая демонстрирует, как длинноволосый мужчина в камуфляжной куртке направляется к турникетам, его пытается остановить сотрудник подземки, но пассажир почти мгновенно начинает бить охранника. Сотрудник метрополитена попытался сбежать от нападавшего, вышел за стеклянные двери, но злоумышленник направился за ним. На этом запись прерывалась.
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