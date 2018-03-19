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Хозяин выкопал пса из снега в ХМАО
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Хозяин выкопал пса из снега в ХМАО 

Рамблер 5 часов назад
В Ханты-Мансийском автономном округе хозяин спас своего любимца из снежного плена. После обильных снегопадов улицы города Урай засыпало снегом. Мужчина обнаружил, что его пса Байкала нигде не видно. Оказалось, что метель замела собачью будку вместе с обитателем. Из-за толстого слоя снега собака не могла выбрать наружу. Тогда хозяин пришёл на помощь питомцу и раскопал сугроб. Судя по кадрам, снега действительно было много, самостоятельно пёс точно не смог бы вылезти. Когда собака показалась, хозяин с юмором поинтересовался, как же она тут живёт.
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