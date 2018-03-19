Вор застрял в дверях после кражи

Увидеть грабителя, который обворовывает книжный магазин, удаётся нечасто. На камеру видеонаблюдения в торговом центре Мельбурна попал вор, который после ограбления застрял в автоматических дверях магазина. На кадрах видно, что мужчина в серой толстовке пытается высвободиться из зажавших его дверей. Но даже после того, как он освободился сам, ему пришлось сражаться за сумку, где, очевидно, и была «добыча». После нескольких минут борьбы, горе-грабителю всё-таки удалось освободить рюкзак. Любопытно, что мужчина всё время держал в руках стакан, с которым не расставался ни на секунду. Сейчас полиция Мельбурна разыскивает воришку-любителя книг.