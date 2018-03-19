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Посольство Турции в Дании закидали «коктейлями Молотова»
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Неизвестные забросали посольство Турции в Копенгагене «коктейлями Молотова» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция Копенгагена разыскивает как минимум двух человек, которые рано утром в понедельник забросали посольство Турции в датской столице бутылками с зажигательной смесью, сообщает издание Berlingske.
"Как минимум два человека скрылись с места происшествия у посольства Турции, которое подверглось нападению неизвестных с зажигательной смесью", — сообщает газета со ссылкой на представителя полиции Дании Хенрика Молла.
Он пояснил, что самому зданию причинен незначительный ущерб. "Полиция делает все возможное для розыска злоумышленников", — добавил представитель силовой структуры.
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