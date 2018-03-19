Американец ограбил банк с помощью записки, уехал на такси и попался

В американском штате Индиана мужчина решил ограбить банк с помощью записки, взял такси и оплатил поездку из награбленных денег. Об этом сообщает Courier Press.

Со слов полиции, 19-летний Дэрик Фариа (Derrick Faria) вызвал машину из дома до банка Fifth Third Bank. Он попросил водителя подождать его на парковке, а сам направился внутрь здания. Там он показал кассиру записку «это ограбление, давай сюда все деньги». При этом, сотрудники банка утверждают, что оружие злоумышленник не показывал.

Получив наличные он вернулся в ждавшую его машину, и поехал домой. За услуги такси он заплатил 14 долларов, а также дал таксисту шесть долларов чаевых из награбленных денег.

Полиция арестовала злоумышленника у него дома спустя час. Его передвижение отследили по камерам наружного наблюдения. Стражи порядка провели обыск в доме Фариа и изъяли все деньги, которые он вынес из банка, за исключением 20 долларов, потраченных на такси. Помимо этого они обнаружили специальные принадлежности для приготовления и инъекции синтетических наркотиков. Однако самих веществ в доме найдено не было.

Мужчина находится под арестом. Ему предъявлены предварительные обвинения в ограблении и обвинения во владении устройствами для употребления наркотических веществ.