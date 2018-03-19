В Эквадоре 11 человек погибли в крупном ДТП

В Эквадоре 11 человек погибли в результате столкновения двух автобусов

По меньшей мере 11 человек погибли и 54 пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов в Эквадоре . Об этом сообщает El Universo.

Отмечается, что инцидент произошёл на территории провинции Гуаяс.

Прибывшие на место ДТП спасатели доставили пострадавших в госпитали. Движение транспорта по шоссе Хухан — Трес-Постес было прервано на несколько часов.

Как уточнил губернатор провинции Хосе Франсиско Чевальос, среди погибших есть один ребёнок.

«Официальные данные: 54 раненых и 11 погибших, включая ребёнка. Мы едем в больницу Милагро, где находятся жертвы. Ужасное дорожно-транспортное происшествие», — написал он на своей странице в Twitter.

В декабре в Эквадоре два человека погибли в ДТП с участием трёх пассажирских автобусов.