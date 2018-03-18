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Финская делегация пожаловалась на угрозы из-за визита в Крым
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Финская делегация пожаловалась на угрозы из-за визита в Крым 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Финская делегация, находящаяся с визитом в Крыму, начала получать угрозы от посла Украины в Финляндии, сообщила РИА Новости глава делегации, председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова.
Финская делегация впервые находится в Крыму после воссоединения полуострова с Россией. Семидневный визит продлится до 20 марта и призван наладить культурные и дружеские связи.
"Посол Украины в Финляндии просит финскую сторону наказать нас за посещение Крыма, но в Финляндии работают законы, у людей есть право на свое мнение, свободу передвижения. Это смешно просить у Финляндии нас как-то наказать и усмирить. Мы не относимся серьезно к подобным угрозам", — рассказала РИА Новости Скиппари-Смирнова.
По ее словам, делегация приехала в Крым, как часть России.
"Мы никак не касаемся Украины. То что, Украина живет в своем иллюзорном мире — это не наши проблемы", — подчеркнула глава делегации.
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