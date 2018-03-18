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В Сирии сбили Су-24
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В Сирии сбили Су-24 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Боевики из группировки «Джейш Тахрир аш-Шам» сбили самолёт Су-24 ВВС Сирии на юге страны в Восточном Каламуне. О судьбе экипажа ничего неизвестно, сообщает Telegram-канал Directorate 4. Здесь же выложено видео падения самолета.
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Сначала Су-24 летит ровно, но в какой-то момент пропадает из кадра. Затем камера снова находит его, он вдруг начинает снижаться, за ним тянется полоса черного дыма, затем дымящийся самолет исчезает за горой под восторженные выкрики боевиков. В конце видео видны террористы, которые радостно машут руками.
Как отмечает Al-Masdar News, штурмовик был сбит зенитными пулеметами. Судьба пилота пока не известна, но, по сообщениям, самолет упал на территории, контролируемой сирийской армией. По данным издания, джихадисты объявили о возобновлении наступления на позиции сирийских военных в районе Восточного Каламуна.
 Ещё 8 источников 
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