В Сирии сбили Су-24

Боевики из группировки «Джейш Тахрир аш-Шам» сбили самолёт Су-24 ВВС Сирии на юге страны в Восточном Каламуне. О судьбе экипажа ничего неизвестно, сообщает Telegram-канал Directorate 4 . Здесь же выложено видео падения самолета.

Сначала Су-24 летит ровно, но в какой-то момент пропадает из кадра. Затем камера снова находит его, он вдруг начинает снижаться, за ним тянется полоса черного дыма, затем дымящийся самолет исчезает за горой под восторженные выкрики боевиков. В конце видео видны террористы, которые радостно машут руками.