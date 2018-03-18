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Боевики сбили Су-24 в Сирии
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Боевики сбили Су-24 в Сирии 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Боевики из группировки «Джейш Тахрир аш-Шам» сбили в регионе Восточный Каламун самолет Су-24, принадлежащий ВВС Сирии. Момент падения попал на видео, которое в воскресенье, 18 марта, публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.
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На кадрах видно, как подбитый самолет начинает резко снижаться, оставляя за собой след черного дыма, и падает. В конце ролика в кадр попадают и сами террористы, которые победно вскидывают руки. Как уточняет канал, судьба экипажа пока не известна.
По данным Al-Masdar News, самолет упал на территорию, контролируемую сирийскими правительственными войсками. В свою очередь, издание Syria Call News со ссылкой на источники сообщило, что воздушное судно было сбито из наземной ракетной установки и упало неподалеку от цементной фабрики. При этом пилоту якобы удалось катапультироваться, однако другой информации о нем пока нет.
Как отмечает Al-Masdar News, джихадисты уже объявили о возобновлении наступления на позиции сирийских военных в данном районе.
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