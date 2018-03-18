Стало известно, как именно отравили Скрипаля

Согласно этой версии, токсин использовался в порошкообразной форме и был запущен в вентиляционную систему автомобиля BMW, в котором ехал Скрипаль и его дочь. Другой возможный ключ к разгадке заключается в том, что, по данным источников издания, Скрипаль кричал что-то бессвязное в ресторане перед тем, как он и его дочь потеряли сознание. Такое поведение характерно для ранних стадий воздействия нервного агента, что свидетельствует о том, что отец и дочь были отравлены по дороге в ресторан.

Скотланд-Ярд распространил видео с обращением ко всем, кто видел машину 4 марта, с просьбой дать свидетельские показания. Полицейское ведомство отказалось комментировать новые данные, пока оно не опубликует информацию публично. Ранее со ссылкой на некий источник в британской разведке издание Daily Star сообщало, что отец и дочь могли быть опрысканы ядом с мини-беспилотника, парящего над ними, когда они сидели на скамейке в Солсбери.