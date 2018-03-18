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Стало известно, как именно отравили Скрипаля
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Стало известно, как именно отравили Скрипаля 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
СМИ продолжают озвучивать версии отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Со ссылкой сразу на несколько источников в Национальной службе безопасности Великобритании ABC News сообщает, что отец и дочь могли быть отравлены через вентиляцию автомобиля.
Согласно этой версии, токсин использовался в порошкообразной форме и был запущен в вентиляционную систему автомобиля BMW, в котором ехал Скрипаль и его дочь. Другой возможный ключ к разгадке заключается в том, что, по данным источников издания, Скрипаль кричал что-то бессвязное в ресторане перед тем, как он и его дочь потеряли сознание. Такое поведение характерно для ранних стадий воздействия нервного агента, что свидетельствует о том, что отец и дочь были отравлены по дороге в ресторан.
Скотланд-Ярд распространил видео с обращением ко всем, кто видел машину 4 марта, с просьбой дать свидетельские показания. Полицейское ведомство отказалось комментировать новые данные, пока оно не опубликует информацию публично. Ранее со ссылкой на некий источник в британской разведке издание Daily Star сообщало, что отец и дочь могли быть опрысканы ядом с мини-беспилотника, парящего над ними, когда они сидели на скамейке в Солсбери.
>> Безумные и реальные версии отравления Скрипаля
Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта на скамейке в сквере в английском Солсбери. Они впали в кому от отравления нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». По версии британской стороны, к отравлению Скрипалей причастна Россия. Россия категорически отрицает эти обвинения.
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