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На Кутузовском проспекте загорелся автомобиль
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На Кутузовском проспекте в Москве загорелся автомобиль 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Автомобиль загорелся на Кутузовском проспекте в Москве, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС во вторник в столичном главке МЧС России.
"Автомобиль загорелся вблизи съезда с ТТК [Третьего транспортного кольца] на Кутузовском проспекте в Москве. В настоящее время возгорание ликвидировано, в результате произошедшего никто не пострадал", — сказал сотрудник пресс-службы.
Источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что движение по двум полосам в районе возгорания приостановили, однако в настоящее время вновь запустили по одной из полос.
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