Сахалинское СМИ оштрафуют за преждевременный exit-poll

Сахалинская редакция, опубликовавшая данные exit poll, даст объяснения

ВЛАДИВОСТОК , 18 мар — РИА Новости . Избирательная комиссия Сахалина запросит объяснения у редакции информационного агентства «Сахалин и Курилы», которое показало в своем видеосюжете данные exit poll, сообщил РИА Новости представитель комиссии.

Ролик опубликован в воскресенье после закрытия избирательных участков на Сахалине. Секретарь ЦИК РФ Майя Гришина сообщила, что за это нарушение может грозить административная ответственность.

"Необходимо установить, откуда появились эти данные и как их квалифицировать. Мы запросим редакцию, начнем проверку. Если найдем нарушения, будем принимать соответствующие меры", — добавил собеседник.

По закону, exit poll, первые результаты подсчета голосов и предварительные итоги голосования можно публиковать только после закрытия всех участков на территории РФ , то есть после 21.00 мск.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

ВИДЖЕТ