Ещё
Сахалинское СМИ оштрафуют за преждевременный exit-poll
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сахалинская редакция, опубликовавшая данные exit poll, даст объяснения 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 18 мар — РИА Новости. Избирательная комиссия Сахалина запросит объяснения у редакции информационного агентства «Сахалин и Курилы», которое показало в своем видеосюжете данные exit poll, сообщил РИА Новости представитель комиссии.
Ролик опубликован в воскресенье после закрытия избирательных участков на Сахалине. Секретарь ЦИК РФ Майя Гришина сообщила, что за это нарушение может грозить административная ответственность.
"Необходимо установить, откуда появились эти данные и как их квалифицировать. Мы запросим редакцию, начнем проверку. Если найдем нарушения, будем принимать соответствующие меры", — добавил собеседник.
По закону, exit poll, первые результаты подсчета голосов и предварительные итоги голосования можно публиковать только после закрытия всех участков на территории РФ, то есть после 21.00 мск.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
ВИДЖЕТ
РИА Новости: последние новости
В провинции Дамаск боевики сбили самолет сирийских ВВС Умер начальник ГУ Росгвардии по Московской области Умер глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве157
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина274
Путин получил первое поздравление с победой на выборах43
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине28
Актер Добронравов госпитализирован37
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение