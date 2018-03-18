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Трое погибли, четверо пострадали в ДТП у столицы Индии
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Трое погибли, четверо пострадали в ДТП у столицы Индии 

ИА Синьхуа 9 часов назад
Нью-Дели, 18 марта /Синьхуа/ — По меньшей мере трое человек погибли, еще четверо пострадали при ДТП на скоростном шоссе недалеко от столицы Индии. Об этом сообщила местная полиция.
"Внедорожник с шестью врачами врезался сзади в грузовик на скоростном шоссе в штате Уттар-Прадеш, примерно в 50 км от Нью-Дели", — заявил представитель полиции.
Он добавил, что погибли трое врачей, остальные трое и водитель внедорожника получили травмы и были доставлены в больницы. Все они находятся в критическом состоянии.
По сообщениям полиции, согласно предварительному расследованию, внедорожник двигался на высокой скорости, его водитель потерял управление во время обгона. —0—
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