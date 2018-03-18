Трое погибли, четверо пострадали в ДТП у столицы Индии

Нью-Дели , 18 марта / Синьхуа / — По меньшей мере трое человек погибли, еще четверо пострадали при ДТП на скоростном шоссе недалеко от столицы Индии . Об этом сообщила местная полиция.

"Внедорожник с шестью врачами врезался сзади в грузовик на скоростном шоссе в штате Уттар-Прадеш, примерно в 50 км от Нью-Дели", — заявил представитель полиции.

Он добавил, что погибли трое врачей, остальные трое и водитель внедорожника получили травмы и были доставлены в больницы. Все они находятся в критическом состоянии.

По сообщениям полиции, согласно предварительному расследованию, внедорожник двигался на высокой скорости, его водитель потерял управление во время обгона. —0—