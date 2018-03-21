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Россия ответила на обвинения Канады по делу Скрипаля
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Россия ответила на обвинения Канады по делу Скрипаля 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Высказывания министра иностранных дел Канады Христи Фриланд с лживыми обвинениями в адрес России по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля являются неприемлемыми и заслуживают осуждения, заявил пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин.
«Недавние высказывания министра иностранных дел Христи Фриланд с лживыми обвинениями в адрес России неприемлемы и заслуживают осуждения», — приводит его слова РИА «Новости».
«Подобные заявления, однозначно возлагающие на Россию вину за покушение на отца и дочь Скрипалей, нарушают общепринятые правовые процедуры», — подчеркнул Калинин, отметив, что расследование инцидента в Солсбери еще не завершено и до сих пор не представлены какие-либо доказательства.
Напомним, Фриланд осудила предполагаемое использование нервно-паралитического газа при покушении на Скрипаля и заявила, что «возможное участие России является серьезным нарушением международных норм».
66-летний Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек отравились нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Скрипаль и его дочь находятся в коме.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, не дожидаясь результатов расследования, которое, как сообщил Скотленд-Ярд, займет много времени, объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. После этого Москва также объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов, закрыла генконсульство в Петербурге, и прекратила деятельность Британского совета.
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