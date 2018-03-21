Россия ответила на обвинения Канады по делу Скрипаля

«Недавние высказывания министра иностранных дел Христи Фриланд с лживыми обвинениями в адрес России неприемлемы и заслуживают осуждения», — приводит его слова РИА «Новости»

«Подобные заявления, однозначно возлагающие на Россию вину за покушение на отца и дочь Скрипалей, нарушают общепринятые правовые процедуры», — подчеркнул Калинин, отметив, что расследование инцидента в Солсбери еще не завершено и до сих пор не представлены какие-либо доказательства.

Напомним, Фриланд осудила предполагаемое использование нервно-паралитического газа при покушении на Скрипаля и заявила, что «возможное участие России является серьезным нарушением международных норм».

66-летний Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек отравились нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Скрипаль и его дочь находятся в коме.