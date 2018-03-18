В Казани пресекли попытки сагитировать за бойкот выборов

Полиция в Татарстане пресекла попытки сагитировать за бойкот выборов

Рафаиль Гильманов. "Уже вчера у нас очень активно разбрасывались по месту жительства листовки, призывающие не ходить на выборы. Мы изымали, задерживали этих лиц. Сегодня такие же примеры", — сказал Гильманов журналистам. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали в Казани накануне выборов и непосредственно в день голосования людей с листовками, призывающими бойкотировать выборы, сообщил заместитель министра внутренних дел по Татарстану

"Кроме того, сегодня зарегистрирован случай на избирательных участках 259, 260 по улице Чистопольской, 67 (СК "Олимп"): сотрудниками полиции задержан некий Нигматуллин Нияз Мавлютович, который распространял листовки агитационного характера с призывом бойкотировать выборы. Изъято у него 45 листовок и 47 буклетов, призывающих не ходить на выборы", — добавил замминистра. По его информации, на избирательном участке №341, расположенном в школе 173 на улице Мира (посёлок Салмачи в черте Казани) у наблюдателя от парти "Яблоко" обнаружили и изъяли 13 листовок агитационного характера с призывом бойкотировать выборы.

Гильманов отметил, что есть и другие примеры несущественных нарушений, например, поступают обращения, что отдельные наблюдатели на избирательных участках мешают процессу выборов.

Однако в целом, по его словам, обстановка пока спокойная.

"На 12.00 особо серьезных нарушений общественного порядка не допущено", — подчеркнул он.