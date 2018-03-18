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В Казани пресекли попытки сагитировать за бойкот выборов
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Полиция в Татарстане пресекла попытки сагитировать за бойкот выборов 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали в Казани накануне выборов и непосредственно в день голосования людей с листовками, призывающими бойкотировать выборы, сообщил заместитель министра внутренних дел по Татарстану Рафаиль Гильманов.
"Уже вчера у нас очень активно разбрасывались по месту жительства листовки, призывающие не ходить на выборы. Мы изымали, задерживали этих лиц. Сегодня такие же примеры", — сказал Гильманов журналистам.
По его информации, на избирательном участке №341, расположенном в школе 173 на улице Мира (посёлок Салмачи в черте Казани) у наблюдателя от парти "Яблоко" обнаружили и изъяли 13 листовок агитационного характера с призывом бойкотировать выборы.
"Кроме того, сегодня зарегистрирован случай на избирательных участках 259, 260 по улице Чистопольской, 67 (СК "Олимп"): сотрудниками полиции задержан некий Нигматуллин Нияз Мавлютович, который распространял листовки агитационного характера с призывом бойкотировать выборы. Изъято у него 45 листовок и 47 буклетов, призывающих не ходить на выборы", — добавил замминистра.
Гильманов отметил, что есть и другие примеры несущественных нарушений, например, поступают обращения, что отдельные наблюдатели на избирательных участках мешают процессу выборов.
Однако в целом, по его словам, обстановка пока спокойная.
"На 12.00 особо серьезных нарушений общественного порядка не допущено", — подчеркнул он.
Всего на 1 марта 2018 года в Татарстане зарегистрировано более 2,93 миллиона избирателей, по числу которых изготовлены избирательные бюллетени для голосования на двух государственных языках республики — русском и татарском. Для избирателей открыли двери более 2,8 тысячи избирательных участков, 49 из которых организованы в местах временного пребывания (больницах, СИЗО, санаториях, международном аэропорту "Казань" и на железнодорожном вокзале). Более 1 тысячи участков в республике оборудованы камерами видеонаблюдения (согласно действующему законодательству, с количеством избирателей больше 1 тысячи человек).
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