Ещё
Хакеры атаковали сайт Общественной палаты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хакеры атаковали сайт Общественной палаты по наблюдению за выборами 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Сайт Общественной палаты РФ по наблюдению за выборами президента подвергся DDoS-атаке и не работал, сейчас проблема устранена, сообщила палата в своем официальном Telegram-канале.
"Сайт общественныйнаблюдатель.рф подвергся DDoS-атаке и временно не функционирует. Также в ближайшее время будут недоступны прямые трансляции на сайте ОП РФ и в соцсетях. Технические службы Общественной палаты РФ работают над решением проблемы", — говорится в сообщении
.
Через 8 минут после первого сообщения в Telegram-канале ОП РФ появилось сообщение о решении проблемы.
РИА Новости: последние новости
В провинции Дамаск боевики сбили самолет сирийских ВВС Умер начальник ГУ Росгвардии по Московской области Умер глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве107
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина249
Актер Добронравов госпитализирован32
ЦИК: Путин лидирует на выборах1792
Путин получил первое поздравление с победой на выборах12
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение