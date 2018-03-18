Пришедшую голосовать россиянку в Киеве забросали капустой

В Киеве россиянку, пришедшую голосовать, забросали капустой

Неизвестные в воскресенье забросали квашеной капусткой россиянку, пришедшую к посольству РФ в Киеве, чтобы принять участие в голосовании на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости

Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове Львове и не пускают внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

Полиция не пустила в посольство в Киеве пожилую женщину, представившейся Наталией. Во время общения россиянки с журналистами неизвестный из толпы бросил в нее несколько комков капусты.

Ранее пять молодых людей с символикой националистической партии "Свобода" подожгли сигнальные файеры у металлического забора, которым обнесено здание посольства.

Националисты играют украинские патриотические песни, разожгли костер в бочке для обогрева. Для участников акции организована раздача горячего чая и печенья. Желающих принять участие в выборах почти нет.