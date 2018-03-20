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В Волгоградской области ищут пропавшего школьника
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В Волгоградской области четвертые сутки ищут пропавшего школьника 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Несколько сотен полицейских и волонтеры четвертые сутки ведут розыск 15-летнего подростка, который пропал в день своего рождения в городе Волжском Волгоградской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по области.
По его информации, вечером 16 марта школьник ушел из дома отмечать свой день рождения. После празднования в одном из торговых центров города Волжского, он вместе с друзьями вышел на улицу ждать такси. В какой-то момент несовершеннолетний попросил друга подержать его рюкзак с сотовым телефоном, отошел, по его словам, на минутку, и не вернулся.
Его мать обратилась с заявлением в полицию.
"На розыск пропавшего без вести ориентирован весь личный состав Управления МВД России по Волжскому. Это несколько сотен человек", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что полицейские продолжают опросы соседей и друзей школьника, а также других возможных очевидцев.
"Совместно с кинологами проверяют жилые дома, заброшенные здания, стройки, территорию города Волжского и окрестности", — отметили в полиции. В настоящее время по данному факту следователи возбудили уголовное дело.
Приметы подростка: на вид 16-17 лет, рост 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы короткие, носит длинную челку. Был одет в синюю куртку с серыми рукавами, камуфляжные брюки и кроссовки.
В начале марта текущего года в городе Камышин Волгоградской области пропала 11-летняя девочка. Утром она отправилась в школу, однако до учебного учреждения так и не дошла. В ее поисках были задействованы более 1,3 тысячи полицейских и волонтеры. Спустя несколько дней во время поквартирного обхода девочку нашли живой в доме у 58-летнего мужчины, который, предположительно, похитил ее ради выкупа. Расследуется уголовное дело.
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