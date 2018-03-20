В Волгоградской области ищут пропавшего школьника

В Волгоградской области четвертые сутки ищут пропавшего школьника

По его информации, вечером 16 марта школьник ушел из дома отмечать свой день рождения. После празднования в одном из торговых центров города Волжского, он вместе с друзьями вышел на улицу ждать такси. В какой-то момент несовершеннолетний попросил друга подержать его рюкзак с сотовым телефоном, отошел, по его словам, на минутку, и не вернулся.

"На розыск пропавшего без вести ориентирован весь личный состав Управления МВД России по Волжскому. Это несколько сотен человек", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что полицейские продолжают опросы соседей и друзей школьника, а также других возможных очевидцев. Его мать обратилась с заявлением в полицию.

"Совместно с кинологами проверяют жилые дома, заброшенные здания, стройки, территорию города Волжского и окрестности", — отметили в полиции. В настоящее время по данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Приметы подростка: на вид 16-17 лет, рост 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы короткие, носит длинную челку. Был одет в синюю куртку с серыми рукавами, камуфляжные брюки и кроссовки.