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В Саратове получили жалобы от КПРФ
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КПРФ пожаловалась на размещение данных о счетах Грудинина в участках 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Избирком Саратовской области получил жалобы от КПРФ по поводу размещения на информационных стендах о кандидатах в президенты России сведений о счетах Павла Грудинина, сообщил глава облизбиркома Владимир Писарюк.
"У нас массово подаются жалобы от КПРФ. Связано это с тем, что на информационных плакатах, которые рассказывают нам обо всех кандидатах, за которых граждане могут проголосовать, есть информация, которую разместили чуть позже, чем изготовили эти плакаты, о тех сведениях, которые были не представлены зарегистрированным кандидатом, речь идет о кандидате Грудинине", — сказал Писарюк на пресс-конференции.
Он пояснил, что колонка Грудинина на информационном плакате дополнена информацией "о том, какие сведения были выявлены в процессе проверки информации о его доходах, расходах".
"Жалобы поступают на то, что мы неправомерно разместили данную информацию и тем самым ущемили кандидата Грудинина… Там только информация, которую кандидат в свое время не предоставил, но потом выяснилось, что она есть", — отметил глава облизбиркома.
"Мы понимаем тут ревность коммунистической партии, но нужно разъяснить, что… сведения в информационном плакате, включая дополнительный текст к нему, соответствуют данным о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированным кандидатом и размещенных на официальном сайте ЦИК РФ", — добавил Писарюк.
В разгар предвыборной гонки ЦИК заявил об имевшихся у Грудинина на момент выдвижения 13 счетах в Швейцарии, на которых было размещено около 1 миллиона долларов, в том числе порядка 174 унций золота. При этом в Центризбиркоме отметили, что госорган обязан проинформировать избирателей о выявленных фактах, поэтому эти данные размещены на информационных плакатах о кандидатах, которые будут на каждом избирательном участке.
Сам Грудинин назвал информацию о "золоте партии" "вбросом" и отметил, что не удивится, если у него обнаружат Янтарную комнату или библиотеку Ивана Грозного.
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