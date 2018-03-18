В Саратове получили жалобы от КПРФ

"Жалобы поступают на то, что мы неправомерно разместили данную информацию и тем самым ущемили кандидата Грудинина… Там только информация, которую кандидат в свое время не предоставил, но потом выяснилось, что она есть", — отметил глава облизбиркома.

"Мы понимаем тут ревность коммунистической партии, но нужно разъяснить, что… сведения в информационном плакате, включая дополнительный текст к нему, соответствуют данным о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированным кандидатом и размещенных на официальном сайте ЦИК РФ", — добавил Писарюк.

Он пояснил, что колонка Грудинина на информационном плакате дополнена информацией "о том, какие сведения были выявлены в процессе проверки информации о его доходах, расходах".