Клавишника группы «Пикник» выписали после ДТП

"Как говорится, первый пошел. Друзья, я еду домой. Спасибо всем, кто нас поддерживает, ставит на ноги и предлагает свою помощь. Вас очень много", — написал Стас Шклярский, добавив, что все артисты рок-группы настроены оптимистично, презентация альбома "Инкогнито" состоится.

Шклярский подтвердил эту информацию на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Среди пострадавших, остающихся в больнице, — его отец Эдмунд Шклярский, солист и гитарист группы, Леонид Кирнос (ударные), Марат Корчемный (бас).