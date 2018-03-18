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Словакия, Чехия и Швеция опровергли отношение к «Новичку»
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Словакия, Чехия и Швеция опровергли свое отношение к «Новичку» 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Ben Stansall
Представители министерств иностранных дел Словакия, Чехия и Швеция заявили, что их страны не имеют отношения к отравляющему веществу "Новичок".
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявила, что наиболее вероятным источником происхождения вещества "Новичок" являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования этого химиката. "Эти страны —Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос", — сказала она.
"Манипулирование информацией"
По словам главы чешского дипведомства Мартина Стропницкого, заявление Захаровой является "манипулированием информацией".
"Мы отвергаем утверждения о (подобном) происхождении "Новичка", которое ничем нельзя подтвердить. Это стандартный способ манипулирования информацией в общественном пространстве, когда выпускается сообщение чисто спекулятивного характера, которое невозможно доказать", — заявил дипломат в телеэфире.
Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем, в свою очередь, также отвергла заявление Захаровой и призвала Москву отвечать на вопросы Великобритании.
"Категорически отвергаем, что Словакия каким-либо образом может быть связана с химическим оружием — идет ли речь о 4-ом поколении или ином — и его использованием", — заявил, в свою очередь, представитель МИД Словакии Петер Суско.
"Русский" шаблон
По словам Марии Захаровой, исследования, которые имели бы прямое либо кодовое название "Новичок", никогда не проводились на территории СССР или Российской Федерации. Она отметила, что это наименование не было запатентовано и вообще не употреблялось в нашей стране в контексте разработок химических элементов.
Захарова уверена, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй специально использовала шаблонное название, чтобы вызвать ассоциации с Россией.
"Премьер-министр Великобритании не оперирует формулой, премьер-министр Великобритании оперирует вот этим самым шаблонным названием, которое моментально дает ассоциацию с Российской Федерацией, даже с чем-то русским", — сказала представитель внешнеполитического ведомства.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Москва категорически отрицает свою причастность к отравлению.
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