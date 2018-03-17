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Фонтан с горячей водой забил из-под земли на востоке Москвы
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Фонтан с горячей водой забил из-под земли на востоке Москвы 

Рамблер 16 часов назад
Фонтан с горячей водой забил из-под земли на востоке столицы. На улице Фрязевская прорвало трубу. Очевидцы сняли на видео клубы белого пара. Коммунальщики устраняют последствия аварии. Идут ремонтные работы, в соседних домах воду не отключали.
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