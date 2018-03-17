Фонтан с горячей водой забил из-под земли на востоке Москвы

Фонтан с горячей водой забил из-под земли на востоке столицы. На улице Фрязевская прорвало трубу. Очевидцы сняли на видео клубы белого пара. Коммунальщики устраняют последствия аварии. Идут ремонтные работы, в соседних домах воду не отключали.