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В Москве эвакуируют ТЦ «Охотный ряд»
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В Москве эвакуируют посетителей ТЦ «Охотный ряд» из-за угрозы минирования 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Посетителей и персонал торгового центра "Охотный ряд" эвакуируют в центре Москвы после анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
"После анонимного звонка с угрозой взрыва из торгового центра "Охотный ряд" по адресу: Манежная площадь, дом 1, строение 2 эвакуируют посетителей и персонал", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сотрудники экстренных служб уже проводят доследование здания.
Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.
Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждены почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
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