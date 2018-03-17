В Москве эвакуируют ТЦ «Охотный ряд»

В Москве эвакуируют посетителей ТЦ «Охотный ряд» из-за угрозы минирования

Он уточнил, что сотрудники экстренных служб уже проводят доследование здания.

РИА Новости: последние новости

В Тюменской области мужчина убил двух своих дочерей и покончил с собой

Врачи рассказали о состоянии остающихся в больницах пострадавших в Гудаури

Не менее 14 человек погибли при падении автобуса с моста в Индии