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На Украине водитель попытался сбить пограничников
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На Украине водитель попытался сбить пограничников 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА «Новости»
В Волынской области водитель внедорожника попытался сбить пограничников, сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
Составом пограничного наряда была осуществлена очередь предупредительных выстрелов вверх и по колесам авто. Однако после этого водитель развернулся в другую сторону и, пытаясь скрыться от правоохранителей, которые преследовали его около двух километров, свернул на частное подворье.
После этого водитель попытался скрыться, но был задержан, автомобиль изъяли.
Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали "сталкера" из Азербайджана.
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