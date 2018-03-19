На Украине водитель попытался сбить пограничников

В Волынской области водитель внедорожника попытался сбить пограничников, сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Составом пограничного наряда была осуществлена очередь предупредительных выстрелов вверх и по колесам авто. Однако после этого водитель развернулся в другую сторону и, пытаясь скрыться от правоохранителей, которые преследовали его около двух километров, свернул на частное подворье.

После этого водитель попытался скрыться, но был задержан, автомобиль изъяли.