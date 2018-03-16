Сенцов пожаловался на здоровье

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов испытывает серьезные проблемы со здоровьем в колонии "Белый медведь" на Ямале. Об этом, как отмечает The Insider, сегодня рассказала сестра Сенцова Наталья Каплан на своей странице в Facebook. Прошлой осенью сообщалось, что у режиссера в колонии начались проблемы с сердцем.
"Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно", — рассказала Каплан.
Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова, задержанного в Крыму, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. Признанный сообщником Сенцова Александр Кольченко получил 10 лет лишения свободы. Еще два фигуранта дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.
По версии следствия, с апреля по май 2014 года Сенцов, Кольченко, Чирний и Афанасьев подожгли в Симферополе офисы общественной организации "Русская община Крыма" и местного отделения партии "Единая Россия". В ФСБ заявили, что сообщники собирались взорвать самодельные бомбы в ночь на 9 мая 2015 года возле Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе.
В ноябре прошлого года адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что у его подзащитного обострился ревматизм и начались проблемы с сердцем из-за длительного переохлаждения: "Он там в холоде находился, холодные камеры, холодные автозаки, поезд, в котором он ехал, без отопления".
Перед Новым годом президент Украины Петр Порошенко сообщил, что планирует вернуть Сенцова, а также других задержанных в России своих сограждан, обменяв их на российских пленных. "Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного", — заявил украинский лидер.
Недавно российская журналистка и правозащитница Зоя Светова обратилась с просьбой о содействии в освобождении украинского кинорежиссера к президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Она выразила надежду, что Макрон сможет убедить своего российского коллегу в том, что "стоит помиловать Олега Сенцова и других украинских политических заключенных, посаженных в тюрьму в России". "Их не так много, несколько десятков человек. Однако каждый из них является жертвой "охоты на украинцев", инициированной российскими спецслужбами в России сразу после аннексии Крыма. Мы в России очень ждем вашей помощи, так как знаем, что страдают невинные", — отметила Светова.
"Я готова свидетельствовать, что Олег Сенцов — поразительно талантливый и смелый человек. Даже под пытками он не признал своей вины. Мы просим Вас о помощи", — добавила правозащитница.
В ноябре прошлого года писатели, режиссеры и философы Франции разместили в Сети обращение к Владимиру Путину с просьбой освободить Сенцова. "Накануне предполагаемого переизбрания Путина и большого футбольного празднества самое время выпустить Олега Сенцова на свободу", — говорилось в заявлении.