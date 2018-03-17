Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале

Рыбак снял огромную волну на Байкале

Рыбак опубликовал в Youtube видео, на котором показывает огромную волну, по его словам, вызванную землетрясением.

На кадрах видно, что лед на озере начинает трескаться и огромными пластами ходить по волнам, уходя периодически под воду.

Автору видео пришлось в спешке покинуть водоем. На видео видно, что он не один был пойман врасплох. Несколько рыбаков также старались поскорее убраться с озера.

Каждую зиму во льдах Байкала появляются необычные белые пузыри разного диаметра. И их можно поджечь. Это метан, который образуется при разложении газогидратов, которые называют топливом будущего. «360» узнал у экспертов, откуда в озере метан и как его можно использовать.