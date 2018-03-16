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Названы подробности аварии подъемника в Гудаури
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Названы подробности аварии подъемника в Гудаури 

Рамблер 17 часов назад
Фото: Advantour
На сломавшемся подъемнике в Гудаури два дня назад меняли электронную плату. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил один из туристов горнолыжного курорта.
«Говорят, что два дня назад меняли электронную плату на участке управляющей канатной дороги. Но это пока только слухи. Достоверной информации нет. Вчера на этом подъемнике был пробный запуск. Канатную дорогу не открывали из-за снегопада. Ее запустили только в пятницу, когда с утра была хорошая погода. Сейчас вся зона около четвертого подъемника оцеплена. Остальные канатки работают в штатном режиме», — сказал он.
На горнолыжном курорте Гудаури в Грузии сломался подъемник. Канатная дорога сначала внезапно остановилась, а затем поехала на большой скорости в обратном направлении. Когда кресла летели вниз и заворачивали вкруговую на станции, центробежной силой людей выбрасывало на десяток метров в сторону. Одно из смятых кресел встало на станции вертикально, и в него стали врезаться другие кресла. Люди в панике начали выпрыгивать с кресел на высоте, в результате пострадали 12 человек, трое из них госпитализированы.
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