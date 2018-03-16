Названы подробности аварии подъемника в Гудаури

На сломавшемся подъемнике в Гудаури два дня назад меняли электронную плату. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил один из туристов горнолыжного курорта.

«Говорят, что два дня назад меняли электронную плату на участке управляющей канатной дороги. Но это пока только слухи. Достоверной информации нет. Вчера на этом подъемнике был пробный запуск. Канатную дорогу не открывали из-за снегопада. Ее запустили только в пятницу, когда с утра была хорошая погода. Сейчас вся зона около четвертого подъемника оцеплена. Остальные канатки работают в штатном режиме», — сказал он.