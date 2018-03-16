Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве 

На строительной площадке в районе Старокалужского шоссе в Москве из-за неосторожности и невнимательности произошла трагедия. Водитель КамАЗа двигался по улице, где идёт строительство, с поднятым кузовом. Причина, по которой кузов не был опущен, пока неизвестна. Возможно, водитель не обратил внимания, что забыл опустить его. Кузов задел огромную металлическую трубу и снёс её. Труба свалилась на грузовую машину и раздавила кабину. Сообщается, что водитель грузовика в результате падения трубы погиб.