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Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
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Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве 

Рамблер 22 часа назад
На строительной площадке в районе Старокалужского шоссе в Москве из-за неосторожности и невнимательности произошла трагедия. Водитель КамАЗа двигался по улице, где идёт строительство, с поднятым кузовом. Причина, по которой кузов не был опущен, пока неизвестна. Возможно, водитель не обратил внимания, что забыл опустить его. Кузов задел огромную металлическую трубу и снёс её. Труба свалилась на грузовую машину и раздавила кабину. Сообщается, что водитель грузовика в результате падения трубы погиб.
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