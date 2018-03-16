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Водитель «КамАЗа» погиб после падения трубы на автомобиль
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Водитель «КамАЗа» погиб после падения трубы на автомобиль 

ТАСС 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Водитель "КамАЗа" погиб в результате падения трубы на кабину автомобиля, по предварительным данным, при проведении строительных работ на юго-западе Москвы, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах города.
"В результате падения трубы на автомобиль "КамАЗ" вблизи дома номер 62, корпус 2 по Старокалужскому шоссе погиб водитель грузовика", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на место выехали спасатели, а также тяжелая техника для деблокировки погибшего водителя.
"Обстоятельства инцидента уточняются", — сказал он.
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