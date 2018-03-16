Игривая обезьяна стянула с туристки топ 

Американка Бриттани Боуман приехала с друзьями в Таиланд. Жительница Лос-Анджелеса отправилась на север страны в город Чиангмай, чтобы посетить Центр обезьян. Одна из обитательниц Центра решила поближе пообщаться с американкой и забралась к ней на руки, вскарабкавшись по ноге. Девушка начала играть с симпатичным животным и попробовала покачать, как маленького ребёнка, но в этот момент обезьяна пошутила и стянула с туристки топ, почти обнажив её грудь. Друзья Бриттани не упустили возможности запечатлеть это нескромное приключение своей подруги.