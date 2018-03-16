Подарок из Москвы: отраву для шпиона привезла его дочь

В Британии предложили новую версию отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля : по версии источников в спецслужбах, нервно-паралитический препарат «Новичок» был привезен в багаже дочери двойного агента Юлии. Отравляющим веществом была пропитана какая-то вещь, оказавшаяся в доме Скрипаля в Солсбери.

«Вероятные убийцы из России » даже не въезжали в пределы Великобритании , чтобы отравить экс-полковника ГРУ и английского шпиона Сергея Скрипаля, утверждает издание The Telegraph со ссылкой на источники в контртеррористическом отделе Скотленд-Ярда и MI5. По новой версии следствия, нервно-паралитическое отравляющее вещество «Новичок», которым был отравлен Скрипаль, было привезено из Москвы его дочерью Юлией.

По данным спецслужб, этим ядом были пропитаны какие-то вещи в багаже Юлии Скрипаль, прибывшей в Хитроу рейсом из Москвы 3 марта. Она «непреднамеренно доставила яд» на территорию Соединенного королевства, сообщает издание. «Отравленный предмет одежды или подарок» оказались в итоге доме Сергея Скрипаля в Солсбери. ФАН сообщает, что ядом мог быть пропитан предмет косметики. Как напоминает RT, Юлия Скрипаль также пострадала от воздействия нервно-паралитического агента.

Один из источников британского издания заявил, что убийцы могли с легкостью попасть в квартиру Юлии в Москве и подложить «Новичок» ей в багаж.

По словам источников в спецслужбах, огромное значение играет время и последовательность событий. На следующий день после прилета Юлии Скрипаль в Британию отец и дочь отправились в центр Солсбери, припарковали автомобиль в 13:40 по местному времени и пошли в паб «Бишопс Милл», а после — в итальянский ресторан «Зиззи». После этого их обнаружили на скамейке в состоянии интоксикации.

Издание сообщает, что следы нервно-паралитического агента были найдены как в машине Скрипаля, так и в ресторане, и пабе. Эксперты заявляют, что контртеррористическое отделение Скотленд-Ярда не опубликовало никаких изображений возможных подозреваемых, несмотря на огромное количество камер видеонаблюдения в городе. Также источник отметил, что третий тяжело пострадавший от «Новичка» — полицейский Ник Бэйли — мог подвергнуться отравляющему воздействию не на месте, где были обнаружены Скрипаль и его дочь, а в доме перебежчика.

«Англичане вполне могли синтезировать его на основе тех формул, которые я опубликовал в своей книге, вышедшей в свет в 2008 году. Каждая страна самостоятельно заботится о своей безопасности, и в рамках изучения возможных угроз можно было создать образец. Так что опытные образцы могли быть у многих стран», — подчеркнул ученый. Химик Вил Мирзаянов, один из создателей яда «Новичок», заявил, что нервно-паралитический агент мог быть синтезирован властями разных государств, хотя «производство было отлажено только в СССР и России».

Мирзаянов также добавил, что британские следователи могли определить тип вещества, которым был отравлен Скрипаль с вероятностью 96%.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что в России не осталось запасов боевого отравляющего вещества «Новичок».

«В настоящее время в России уничтожено 100% имевшихся запасов химического оружия, что было зафиксировано инспекторами международной Организации по запрещению химического оружия», — говорится в заявлении министерства.

Также в Минпромторге отметили, что химическое оружие в России уничтожалось с декабря 2002-го по сентябрь 2017 года на семи станциях уничтожения химвеществ.

Нервно-паралитические вещества семейства «Новичок» были созданы еще в конце 1980-х годов в Государственном НИИ органической химии и технологии (ГНИИОХТ). Этот яд считался сильнейшим и не имеющим мировых аналогов химоружием. В 1991 году кураторы создания этого вещества получили Ленинскую премию. Химическая формула «Новичка» позволяет приводить его в действие непосредственно перед применением, а до того момента оно остается безвредным, отметили его создатели после распада Советского Союза.

15 марта министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон посоветовал России «отойти в сторону и заткнуться» в ответ на заявление Москвы о намерении выслать британских дипломатов. Также Уильямсон заявил, что после происшествия в Солсбери «тысячи британских солдат» получат вакцину от сибирской язвы. Кроме того, Уильямсон сообщил о намерении Лондона выделить 48 млн фунтов стерлингов на создание «ультрасовременного Центра защиты от химического оружия», который построят в Солсбери.

«А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают», — подчеркнула Захарова. Нападки главы Минобороны Соединенного королевства прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова . По ее словам, Лондону «есть что скрывать», и это демонстрирует риторика Уильямсона.