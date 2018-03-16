Малолетние экстремалы шокировали Уфу 

Жительница столицы Башкортостана засняла пугающее развлечение местных подростков. Мальчишки решили перепрыгнуть с крыши многоэтажки на крышу соседнего дома. Любителей острых ощущений не испугали ни снежный покров на крышах, ни наледь. На кадрах видно, что сначала ребята просто прогуливаются по кромке. Затем один подросток подходит к краю крыши и перепрыгивает, потом трюк повторяет его приятель. К счастью, обошлось без ЧП, оба мальчика сумели приземлиться, не оступившись и не поскользнувшись. Но выглядит этот аттракцион по-настоящему страшным.