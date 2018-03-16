Арест двух подростков, напавшим на школу в Бурятии, продлен

"Сегодня в Советском районном суде Улан-Удэ состоялось рассмотрение ходатайств следователя о продлении срока содержания под стражей еще двоим обвиняемым в совершении преступления 19 января 2018 года в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Улан-Удэ". Постановлением суда данные ходатайства были удовлетворены, в отношении обоих несовершеннолетних срок содержания под стражей продлен на четыре месяца", — сказала представитель суда.

В четверг суд продлил до 19 июля арест основному обвиняемому в нападении на школу.