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Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки
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Нарышкин ответил Мэй на слова про разрушение возможностей разведки России 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава СВР России Сергей Нарышкин заявил РИА Новости, комментируя слова премьера Британии Терезы Мэй о надежде разрушить возможности разведки РФ, что это детская наивность и профессиональная некомпетентность.
Ранее премьер Британии заявила, что Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, отметив, что это подорвет деятельность российской разведки в Великобритании на долгие годы.
"Это заявление — смесь детской наивности и профессиональной некомпетентности", — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева о Мэй, которая высылкой 23 российских дипломатов рассчитывает на долгие годы вперед разрушить возможности российской разведки в Великобритании.
Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии. Лавров сообщил в четверг утром РИА Новости, что Москва в ответ вышлет из России британских дипломатов и произойдет это скоро.
Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.
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