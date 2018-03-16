Сергей Лавров упал на сцене 

С главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым на форуме «Россия-страна возможностей» произошёл курьёзный случай. Когда ведущий пригласил Сергей Лаврова на сцену для выступления на сцену и представлял лектора публике, министр начал подниматься по ступенькам, споткнулся и упал. На помощь Лаврову бросился помощник. Зрители отреагировали смехом, но и сам дипломат не растерялся и прокомментировал падение, сказав: «Видите как. Споткнулся! Хорошо, что не на дипломатическом фронте, а на ступеньках». После этих слов зал взорвался аплодисментами.