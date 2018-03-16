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Семья упавшей на крыльце девочки отсудила компенсацию
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В Кемерово семья упавшей на скользком крыльце девочки отсудила компенсацию 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Заводский районный суд города Кемерово взыскал с управляющей компании компенсацию морального вреда и затрат на лечение десятилетней девочки за травму, полученную при падении на неочищенном от снега и льда крыльце подъезда, сообщает в пятницу региональная прокуратура.
По данным ведомства, инцидент произошел в декабре 2015 года. Девочка вышла из подъезда своего дома по улице Волошиной в Кемерово, поскользнулась на крыльце и упала. В результате она получила закрытую травму грудного отдела позвоночника, которая расценивается как тяжкий вред здоровью.
"В результате травмы она до настоящего времени страдает от болей в спине и в ногах, не может самостоятельно подниматься по лестнице, носить портфель, имеет ограничения в движении. Она была вынуждена шесть раз проходить лечение в условиях стационара. Причиной падения явилось несвоевременное выполнение управляющей компанией работ по уборке снега и снежно-ледяных образований с прилегающей территории", — говорится в сообщении.
Мать ребенка обратилась в прокуратуру с просьбой защитить интересы ее дочери в судебном порядке, так как сама находится в трудном материальном положении. Ее семья, в которой растут два ребенка, является малообеспеченной, и ей постоянно необходимо сопровождать дочь на лечение, отмечает ведомство.
Прокурор предъявил исковое заявление в защиту интересов девочки. В суде ответчик не согласился с требованиями прокурора, однако судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что травмы получены в результате падения.
"В итоге Заводский районный суд Кемерова удовлетворил требования прокурора и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и возмещение материальных затрат — 13 тысяч рублей", — уточнили в прокуратуре.
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