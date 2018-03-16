Американский вертолет потерпел крушение в Ираке 

Военно-транспортный вертолет США Boeing CH-47 Chinook разбился в Ираке, сообщило издание Al Mayadeen.
По предварительным данным, погибли семь человек. Число пострадавших устанавливается.
По данным СМИ, ЧП произошло в районе фосфатного завода на западе провинции Анбар, у сирийской границы.
Журналисты сообщают, что причиной могла стать техническая неисправность летательного аппарата.
Ранее во Флориде упал американский истребитель F-18. По данным авиационного подразделения ВМС США, погибли оба пилота.