Американский вертолет потерпел крушение в Ираке

Военно-транспортный вертолет США Boeing CH-47 Chinook разбился в Ираке , сообщило издание Al Mayadeen.

По предварительным данным, погибли семь человек. Число пострадавших устанавливается.

По данным СМИ, ЧП произошло в районе фосфатного завода на западе провинции Анбар, у сирийской границы.

Журналисты сообщают, что причиной могла стать техническая неисправность летательного аппарата.

Ранее во Флориде упал американский истребитель F-18. По данным авиационного подразделения ВМС США, погибли оба пилота.