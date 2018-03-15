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В Москве объявлен план «перехват» после ограбления
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В Москве объявлен план «перехват» после ограбления ювелирного магазина 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные ограбили ювелирный магазин в столичном районе Сокол, передает агентство городских новостей «Москва».
«Совершен грабеж в ювелирном магазине по адресу: Ленинградский проспект, д. 69, стр. 2. Неизвестные, угрожая сотруднику магазина похожим на оружие предметом, разбили витрину и похитили ювелирные изделия. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Сумма ущерба устанавливается. Проводятся мероприятия по розыску злоумышленников», — рассказали в ГУ МВД по городу.
По словам источника в правоохранительных органах, в городе был объявлен план «перехват» с целью розыска преступников.
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