В Москве объявлен план «перехват» после ограбления ювелирного магазина

«Совершен грабеж в ювелирном магазине по адресу: Ленинградский проспект, д. 69, стр. 2. Неизвестные, угрожая сотруднику магазина похожим на оружие предметом, разбили витрину и похитили ювелирные изделия. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Сумма ущерба устанавливается. Проводятся мероприятия по розыску злоумышленников», — рассказали в ГУ МВД по городу.

По словам источника в правоохранительных органах, в городе был объявлен план «перехват» с целью розыска преступников.