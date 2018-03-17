Химик рассказал о противоядии от «Новичка»

Живущий в США химик Вил Мирзаянов, который считается одним из основных разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», рассказал о противоядии к данному веществу.

«Первая помощь — это атропин и афин. Еще были разработаны другие антидоты, более сильные», — сказал он в интервью Би-би-си.

«Они есть, они помогают, чтобы как бы прекратить, остановить действие этого отравляющего вещества. Но! Они не вылечивают человека», — добавил Мирзаянов.

По его словам, противоядия способны предотвратить смерть отравившегося человека. Он предположил, что экс-полковнику ГРУ и британскому шпиону Сергею Скрипалю и его дочери Юлии в Британии «ввели, хоть и поздно, атропин или афин в вену и помогли», но они оба уже получили «необратимые повреждения организма».

Мирзаянов ранее заявлял, что якобы только Россия могла применить «Новичок».