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Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
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Химик рассказал о противоядии от «Новичка» 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Живущий в США химик Вил Мирзаянов, который считается одним из основных разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», рассказал о противоядии к данному веществу.
«Первая помощь — это атропин и афин. Еще были разработаны другие антидоты, более сильные», — сказал он в интервью Би-би-си.
«Они есть, они помогают, чтобы как бы прекратить, остановить действие этого отравляющего вещества. Но! Они не вылечивают человека», — добавил Мирзаянов.
По его словам, противоядия способны предотвратить смерть отравившегося человека. Он предположил, что экс-полковнику ГРУ и британскому шпиону Сергею Скрипалю и его дочери Юлии в Британии «ввели, хоть и поздно, атропин или афин в вену и помогли», но они оба уже получили «необратимые повреждения организма».
Мирзаянов ранее заявлял, что якобы только Россия могла применить «Новичок».
В пятницу министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что к нервно-паралитическому веществу класса «Новичок» существуют антидоты, как и ко всем остальным подобным веществам.
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