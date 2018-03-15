Помощник главы Якутии заплатил за дебош

Помощник главы Якутии Егора Борисова — Евгений Шигапов — заплатил административный штраф за задержку рейса из-за своего деструктивного поведения на борту самолета «Аэрофлота», сказал в интервью телеканалу «Россия24» гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.
«У людей (главы Якутии Егора Борисова, его жены и помощника Евгения Шигапова. — RNS) попросили посадочные, люди их не предъявили — они считают, что они большие чиновники и должны сразу сесть. Но стюардесса не может пустить на борт пассажиров без предъявления посадочного талона. Потом, наконец, предъявили, ну и дальше помощник решил выяснить отношения с экипажем, а потом еще и с командиром корабля и стал к нему ломиться в дверь. Командир принял решение — он имеет на это полное право — и мы высадили человека. Он признал все, выплатил штраф, у него это административное взыскание», — сказал Савельев.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщала, что намерена подать в суд на помощника главы Якутии Евгения Шигапова из-за инцидента, произошедшего 16 февраля на борту самолета Москва-Якутск, в результате которого вылет рейса был задержан.
Глава республики Саха Егор Борисов тогда сообщил в своем Instagram, что может подать иск к «Аэрофлоту» из-за инцидента на борту рейса из Москвы в Якутск.
Позже источник RNS в «Аэрофлоте» сказал RNS, что Шигапов был лишен элитного статуса в бонусной программе «Аэрофлот бонус».
Савельев, говоря о проблеме авиадебоширства на борту отметил, что все подлобные пассажиры «на особом учете у авиакомпании».
«Из 10 пассажиров, кто нанес нашим наземным службам и стюардессам какие-то увечья, причинил им физический ущерб, мы на больше половину завели уже уголовные дела», — отметил он.
Савельев рассказал, что к нему обращались различные представители этих людей, среди которых есть и известные люди, и просили закрыть дела.
«Я точно вам обещаю, что никаких дел я закрывать не буду», — сказал он.