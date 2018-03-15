Опубликовано видео последней поездки Скрипаля

Ролик демонстрирует, как Скрипаль на своем темно-бордовом BMW вместе с дочерью направляется в центр Солсбери.

Daily Mail отмечает, что сначала машина Скрипаля проезжает мимо бара Devizes Inn, а затем на кадрах появляется красный Ford Fiesta.

По данным источников газеты в британском правительстве, следы вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь, нашли на дверной ручке автомобиля.

Четвертого марта на скамейке торгового центра в британском городе Солсбери были найдены 66-летний бывший разведчик Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии, без сознания. Врачи говорят, что отец и дочь остаются в «критическом, но стабильном» состоянии.

Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании . В 2010 году он получил убежище в этой стране в рамках сделки по обмену шпионами.

Мэй заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое производилось в СССР с 1970-х годов. В Кремле заявили, что не располагают информацией о том, чем в последнее время занимался Скрипаль и с чем может быть связано случившееся.