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Опубликовано видео последней поездки Скрипаля
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Опубликовано видео последней поездки Скрипаля 

Рамблер 38 минут назад
Фото: Reuters
Газета Daily Mail опубликовала запись с камеры видеонаблюдения, на которую попал экс-разведчик Сергей Скрипаль во время его последней поездки на автомобиле.
Ролик демонстрирует, как Скрипаль на своем темно-бордовом BMW вместе с дочерью направляется в центр Солсбери.
Daily Mail отмечает, что сначала машина Скрипаля проезжает мимо бара Devizes Inn, а затем на кадрах появляется красный Ford Fiesta.
По данным источников газеты в британском правительстве, следы вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь, нашли на дверной ручке автомобиля.
Четвертого марта на скамейке торгового центра в британском городе Солсбери были найдены 66-летний бывший разведчик Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии, без сознания. Врачи говорят, что отец и дочь остаются в «критическом, но стабильном» состоянии.
Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году он получил убежище в этой стране в рамках сделки по обмену шпионами.
Мэй заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое производилось в СССР с 1970-х годов. В Кремле заявили, что не располагают информацией о том, чем в последнее время занимался Скрипаль и с чем может быть связано случившееся.
Позже британский премьер объявила, что ответа от Москвы на свои вопросы Лондон не получил, поэтому Великобритания решила принять ответные меры, в том числе выслать из страны 23 российских дипломатов. В РФ пообещали пойти на аналогичный шаг.
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