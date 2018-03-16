Пьяница, предатель, шпион. Как завербовали Скрипаля

Сергей Скрипаль: жизнь двойного агента

Пьяница, предатель, солдат, шпион. Агент, двойной агент, заключенный, источник развединформации и объект убийства. Ветеран российских спецслужб, затем их заклятый враг, а теперь, по всей вероятности, их жертва.

Всего неделю назад лишь небольшая горстка людей в разведывательном сообществе знала настоящую историю Сергея Скрипаля , шпиона, который вследствие отравления лежит при смерти в больнице Солсбери вместе со своей дочерью. Еще через несколько дней он стал самым известным шпионом в мире, человеком, чья многоликость стала предметом расследования того, кто он, кем был и кто пытался его убить.

Сергей Викторович Скрипаль — «отпрыск» холодной войны, родился в Киеве 23 июня 1951 года, когда Украина еще была частью Советского Союза. Будучи физически сильным и глубоко патриотичным человеком, он выбрал военную карьеру; и даже спустя продолжительное время после вербовки в качестве агента разведки он сохранил манеры и выдержку военного офицера.

В 1972 году окончил военно-инженерное училище в Калининграде , российском анклаве между Польшей Литвой , затем продолжил обучение в Военном институте Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации Москве . После этого его отобрали в элитное российское воздушно-десантного соединение, крупнее которого в мире нет.

В начале 1970-х женился на своей возлюбленной Людмиле Кошельник, с которой познакомился в Калинине. В 1974 году у них родился сын Александр, а десять лет спустя — дочь Юлия.

В 1979 году советские войска вторглись в Афганистан . Скрипаль десантировался на его территорию и стал свидетелем ожесточенных боев под командованием Бориса Громова , командующего 40-й армией. Генерал Громов, один из самых титулованных офицеров России и близкий союзник Владимира Путина , сыграет ключевую роль в дальнейшей жизни Скрипаля в качестве его друга и покровителя.

Скрипаль, армейский боксер-чемпион со сломанным носом и крепким телосложением, имел внешность вышибалы, за которой скрывался острый ум. Еще числясь членом воздушно-десантной дивизии, Скрипаль получил предложение о работе от ГРУ (главное разведывательное управление), службы внешней военной разведки.

ГРУ было и остается одним из самых мощных институтов в России, развернувшим в зарубежных странах в шесть раз больше агентов, чем ставшая преемницей КГБ СВР. ГРУ контролирует более 25 000 военнослужащих спецназа, собирает и анализирует информацию с российских космических спутников и подчиняется непосредственно начальнику Генштаба России , одному из трех человек, имеющих доступ к портативным ядерным устройствам России.

Офицеры ГРУ активно действуют по всему миру, как правило, под дипломатическим прикрытием, с целью сбора военных тайн, руководства деятельностью секретных агентов и добычи любыми средствами всего, что может представлять интерес и пользу российской военной машине.

Скрипаль быстро поднимался по карьерной лестнице и в начале 1990-х годов был направлен на Мальту в качестве офицера ГРУ, где показал себя «энергичным профессионалом, способным заниматься подбором агентов и добывать важную информацию», как сообщали российские СМИ. В 1993 году его перевели в Испанию в качестве старшего офицера ГРУ при российском военном атташе.

Его потенциал в качестве рекрута западной разведки был замечен испанской разведслужбой CNI. В ельцинские годы служившие за границей россияне часто страдали от задержек заработной платы, а то и ее полного отсутствия. Скрипаля занесли в реестр CNI как человека, имеющего «нюх на деньги». Там с ним сблизился так называемый «агент, вступающий в непосредственный контакт с завербованным лицом», человек, называвший себя Луисом, который предложил сотрудничать, импортируя испанское вино. Скрипалю обещали большие комиссионные в обмен на выявление возможных деловых партнеров в России.

Как часто бывает в подобных случаях, русский шпион был не уверен, кто из них кого вербовал. Наконец Скрипаль сообщил, что был офицером военной разведки. Луис, разумеется, уже знал об этом, но вместо того, чтобы заглотить наживку, ответил, что с деловой точки зрения это принесет лишь пользу.

На этом этапе было решено, что Скрипалю лучше работать на MI6, имевшим тесные рабочие отношения с испанской разведслужбой.

Дело было передано другому действующему под гражданским прикрытием агенту (на шпионском языке NOC, засекреченный оперативник). Мужчины установили тесные рабочие отношения, и в 1995 году Скрипаль получил от MI6 кодовое имя «Немедленный» (Forthwith). Он стал добывать значительное количество высококачественной развединформации, в том числе об операциях ГРУ, действующих агентах и других офицерах военной разведки в Москве и за пределами России. Ему платили наличными, от пяти до шести тысяч долларов за встречу, а деньги он хранил на банковском счете в Испании. Происхождение полученных от «Немедленного» разведданных тщательно маскировалось и передавалось союзникам, в частности ЦРУ , по принципу служебной необходимости.

Источники разведки говорят, что, хотя первоначальная мотивация Скрипаля имела материальный характер, он все больше отдалялся от правящего режима в России, стремясь подорвать его. Он также установил тесную связь со своими кураторами, что стало центральным фактором во многих разведывательных отношениях.

Болевший сахарным диабетом 1 типа Скрипаль испытывал множество проблем со здоровьем и в 1999 году вернулся в Москву. В штаб-квартире ГРУ, известной как «Аквариум», он работал исполняющим обязанности начальника отдела кадров, получив доступ к новым ценным секретам, все из которых он передавал MI6. Под предлогом восстановления здоровья он часто летал в Испанию, где для него был арендован загородный дом недалеко от Малаги, встречался с сотрудником MI6 и забирал деньги.

Будучи общительным человеком, он часто проводил встречи в барах и ресторанах, и встречи эти проходили, по словам разведисточников, «в изрядном подпитии». Обычно добродушный и бесцеремонный Скрипаль при определенных обстоятельствах мог быть требовательным и раздражительным. Однажды он созвал экстренное совещание, а его куратор, сочтя, что тот в опасности, бросил дела и помчался в Испанию, где выяснилось, что шпиону немедленно потребовалось 10 000 долларов.

Когда Скрипаль из-за плохого самочувствия не смог поехать в Испанию, его место заняла Людмила. Не зная о тайной деятельности своего мужа, она полагала, что собранные ею деньги были платой за его предпринимательскую деятельность.

Скрипаль ушел в отставку и покинул ГРУ примерно в 2000 году в звании полковника и был временно нанят на внештатную работу Министерством иностранных дел . В ГРУ он оставался офицером запаса.

Громов, его бывший командир и последний советский солдат, покинувший Афганистан в феврале 1989 года, к 2000-му стал губернатором Московской области , удостоенным высоких наград ветераном войны и одним из доверенных соратников Путина. Поскольку российские ветераны Афганистана зачастую поддерживают тесные связи, Громов устроил Скрипаля на работу в правительстве Московской области

Благодаря новой работе Скрипаль получил доступ к правительственной информации, которую передавал MI6, сохраняя при этом связи с российской военной разведкой и продолжая встречаться и общаться с бывшими коллегами по ГРУ. Он начал строить дом в Лобне , но деньги тратил осторожно и ездил на старом ржавом автомобиле.

Между тем шпион испанской разведки Роберто Флорес Гарсия пронюхал и сообщил россиянам о совместном англо-испанском деле. Позднее Флореса осудили за государственную измену и приговорили к 12 годам тюремного заключения. Среди множества аспектов дела британские следователи изучат то, каким образом Флорес оказался раскрыт: если некий информатор в российской разведке мог предупредить испанцев о Флоресе, он же может помочь разобраться в покушении на убийство Скрипаля.

Нет никаких доказательств в поддержку активно распространяемого российскими СМИ утверждения о том, что российская контрразведка давно подозревала Скрипаля и в течение многих лет держала его под наблюдением. Предположение о том, что MI6 отправили Скрипаля в стрип-клуб, чтобы иметь возможность шантажировать его, звучит также неправдоподобно.

В декабре 2004 года Скрипаля арестовали рядом с его домом в Крылатском районе Москвы. Телекамеры следили за тем, как сотрудники ФСБ повязали осанистого седовласого шпиона и затолкали его в машину. Говорят, что во время ареста ему намеренно вывихнули плечевой сустав. «Ваша взяла», — заявил Скрипаль ФСБ после ареста.

Два года спустя Московский областной военный суд признал Скрипаля виновным в государственной измене после закрытого судебного разбирательства, в ходе которого шпиона якобы обвиняли в предательстве более 300 агентов MI6. В день вынесения приговора на нем был надет спортивный костюм цветов российского флага, этакий демонстративный символ патриотизма. Его лишили воинского звания и наград, но приговорили лишь к 13 годам лишения свободы по причине слабого здоровья и благодаря готовности сотрудничать со следствием.

Скрипаля отправили в исправительную колонию строгого режима Мордовии , где в 2011 году отбывала наказание одна из участниц поп-группы Pussy Riot. Для семьи Скрипаля настали мрачные времена. Саша потерял работу, начал сильно пить, его брак распался.

Освобождение наступило раньше, чем кто-либо мог ожидать. В июле 2010 года Скрипаль стал одним из четырех россиян, помилованных находившемся в то время у власти Дмитрием Медведевым , и был передан Западу в обмен на десять задержанных в США российских шпионов, включая скандально известную Анну Чапман

Внесение в этот список Скрипаля было нехарактерным, поскольку американским «активом» он не являлся. Говорят, на его обмене настаивала Великобритания , а ЦРУ согласилось — вероятно, в результате признания важности тех сведений, которыми Лондон делился из документов, добытых «Немедленным».

Воссоединившись с семьей, каждый из членов которой получил долгосрочную британскую визу, Скрипаль поселился в Солсбери, сначала в квартире, а затем в доме, который и стал местом крупного уголовного расследования. Считалось, что тогда он вступил на британские земли впервые, так как его кураторы из MI6 с осторожностью избегали очевидных связей между российским шпионом и страной, на которую он работал.

С тех пор Скрипаль, как считается, стал время от времени читать лекции представителям разведслужб и поддерживать контакты с MI6.

В отличие от многих высланных шпионов, которые отходят от дел или тоскуют по дому, Скрипаль полностью погрузился в британскую жизнь. По словам таксиста, который возил россиянина до получения им водительских прав, Гарри Коллинза, Скрипаль стал завсегдатаем пабов Солсбери.

К соседям Скрипаль относился доброжелательно и вежливо, но понять его сильный русский акцент они могли с трудом. Он называл себя офицером в отставке. Скрипаль любил готовить сосиски на гриле в своем саду и играть на компьютере.

Через год после приезда семьи Скрипаля в Великобританию у Людмилы диагностировали рак эндометрия, и через год она умерла. Юля, говорившая по-английски лучше отца, некоторое время работала в гостинице Holiday Inn города Истли, но в 2015 году вернулась в Россию. Она поддерживала контакт с отцом по скайпу. Саша умер в июле 2017 года от печеночной недостаточности. Источники разведки говорят, что, хотя он страдал от алкогольной зависимости, на Рождество в год смерти приехал к отцу в Британию трезвым и здоровым.

Многие бывшие шпионы борются с одиночеством и депрессией, а Скрипаль вступил в один из клубов Солсбери, члены которого говорили, что россиянин любил выпить кружку пива и поболтать «на мужские темы».

Скрипаль продолжал жить скромной, спокойной жизнью в современном доме из красного кирпича, который он купил без ипотеки в 2011 году за 260 000 фунтов стерлингов. Он покупал польскую колбасу, маринованную скумбрию и иногда лотерейные билеты. Казалось, он направляется в никуда, как и большинство отставных шпионов.

А 4 марта Сергея и Юлию Скрипаль нашли в бессознательном состоянии на скамье в общественном месте. С тех пор оба находятся в больнице в критическом состоянии. Незаметный сосед-шпион внезапно оказался в центре внимания. Следователи перебирают все возможные аспекты его прошлого, пытаясь выяснить, кто именно пытался его убить.

Источники MI6 указывают на то, что и сам Владимир Путин был преуспевающим сотрудником разведки в то время, когда Скрипаль выстраивал свою двойную жизнь, шпионя в пользу России и — тайно — Великобритании. Президент вполне мог знать о деле Скрипаля лично.

Шпион из Солсбери нажил множество врагов: он дважды перешел дорогу своим коллегам по ГРУ, предал своих товарищей-ветеранов и предоставлял Британии информацию, которая нанесла значительный ущерб российской разведке и имиджу.

До прошлой недели Британия знала о Сергее Скрипале очень мало, а вот Путин, вероятно, обладал гораздо более обширными сведениями.