Член экипажа выпал из самолета

В Уганде член экипажа Emirates выпал из самолета

Член экипажа самолёта авиакомпании Emirates выпал из самолёта в аэропорту Энтеббе ( Уганда ) и получил серьёзные травмы, сообщает издание Khaleej Times.

Экипаж готовился к взлету, когда по непонятным пока причинам открылся аварийный выход. Пострадавший был отправлен в госпиталь. Травмы члена экипажа, как пишет издание, представляют угрозу для жизни.