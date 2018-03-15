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В США оба пилота погибли при крушении истребителя
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В США оба пилота погибли при крушении истребителя 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: Reuters
Оба пилота разбившегося у берегов штата Флорида американского истребителя F/A-18 погибли, сообщается в официальном аккаунте военно-морских сил США в Twitter.
Ранее сообщалось, что экипаж самолета катапультировался, о состоянии пилотов данных не приводилось.
"С сожалением сообщаем, что оба пилота объявлены погибшими. Мы молимся за их семьи", — говорится в сообщении.
Истребитель F/A-18 ВМС США потерпел крушение в среду в районе (островов) Ки-Уэст во Флориде. В результате поисково-специальной операции пилотов нашли и доставили в ближайшую больницу.
F/A-18 представляет собой палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик.
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